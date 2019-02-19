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معلوف جال على مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير في المتن الشمالي

19
FEBRUARY
2019
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جال عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف على حوض وادي الجماجم وحوض سد بقعاتا-كفرتيه في اعالي المتن الشمالي برفقة مستشارة وزيرة الطاقة السيدة رندا نمر للاطلاع على اشغال شبكات الصرف الصحي ومحطة تكرير الخنشارة. كما اجتمع برؤساء البلديات والمخاتير المعنية قراهم بالمشاريع للاستماع الى مطالبهم.


بداية الجولة كانت من بلدة الخنشارة حيث زار معلوف مركز البلدية، ثم توجه مع رئيسها اسعد رياشي لتفقد اشغال محطة التكرير الواقعة في اسفل البلدة، رافقهم بالزيارة رئيس بلدية مرجبا وسيم داغر، ثم توجه معلوف الى بسكنتا حيث اجتمع مع نائب رئيس البلدية جورج علم وعدد من الاعضاء، بعدها تنقل، ترافقه نمر، بين بلدات عين القبو والمشرع وكفرعقاب لتفقد الاشغال، رافقهما بالجولة رئيس بلدية كفرعقاب غطاس معلوف ومخاتير عين القبو رشيد الحاج، المشرع بيار الهيبي وكفرعقاب نبيل سكاف.


نهاية الجولة كانت بزيارة حوض سد بقعاتا-كفرتية حيث شرح الاستشاري وضع شبكة الصرف الصحي في القرى المحيطة بالسدّ والخيارات المطروحة لاقامة محطة التكرير.


في الختام شكر معلوف وزارة الطاقة والمياه عبر السيدة نمر، على متابعتها عن كثب مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير في المتن الشمالي ومساهمتها في تقدم الاشغال في هذه المنطقة، ومؤكداً ان اهتمام الوزيرة ندى البستاني بملفات منطقة المتن لن يتراجع وستتحقق الكثير من المشاريع ايضاً في عهدها. كما شكر رؤساء البلديات والمخاتير على تعاونهم مع الجهات المختصة لتسهيل الاعمال.

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