وزيرة الطاقة "تضبط" طلبات استثمار مياه الآبار في لبنان

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وجهت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني كتباً الى محافظي الجنوب، بعلبك الهرمل، النبطية، عكار، لبنان الشمالي، جبل لبنان والبقاع تتعلق بطلبات استثمار مياه آبار ضمن نطاق محافظاتهم، مرفقة بجداول اسماء اصحاب العلاقة "الذين لم يتقدموا حتى تاريخه بطلبات استعمال مياه الآبار التي صدر لهم عن هذه الوزارة إيصالات علم وخبر بحفرها ولَم يبادروا الى إبلاغنا باستثمارها بعد انتهاء مدة الإيصال.



لذلك، نأمل الإيعاز لمن يلزم، من الأجهزة الأمنية ضمن نطاق اختصاصها المناطقي بإبلاغ اصحاب العلاقة بضرورة مراجعة مكاتب التدقيق لتقديم طلبات استثمار لآبارهم وذلك خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة ردم البئر على نفقتهم ومسؤوليتهم ووضع إشارة تعدي على الصحائف العينية للعقارات المرخص حفر الآبار فيها".