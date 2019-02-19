وزير الاقتصاد منصور بطيش التقى رؤساء المصالح الإقليمية

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، اليوم، رؤساء المصالح الإقليمية في المناطق بحضور مدير عام الوزارة عليا عباس، وشكرهم على الجهود التي بذلوها في الفترات السابقة.

وقد شدد بطيش على "اهمية العمل كيدٍ واحدة في الوزارة، وان المسؤولية تكمن في الشراكة لخدمة المصلحة العامة، خاصة ان سمعة الوزارة جيدة جداً"، مبدياً تفاؤله بفريق عمل الوزارة .

واعتبر ان "الكفاءات الموجودة في القطاع العام توازي وربما افضل القدرات الموجودة في القطاع الخاص"، مشيراً الى "وجوب العمل على زيادة الانتاجية، ووضع خطط عمل سريعة ومتجانسة خلال فترة 100 يوم، وتفعيل كل مصلحة ومديرية في الوزارة"، مؤكداً ان "الخطوات القادمة ستشمل الأمن الغذائي، محطات الوقود، سعر المازوت والغاز وطرق التلاعب بالوزن، بالإضافة الى استكمال مسألة المولدات، وموضوع الاحتكار والمحافظة على حقوق المواطن اللبناني".

عباس

بدورها شكرت عباس فريق الوزارة على الجهود الضخمة التي بذلت ولاتزال تبذل في معالجة كل الشكاوى التي تصل الى الوزارة.