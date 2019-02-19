البنك اللبناني للتجارة يردّ على ترو مانوكيان

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يهم البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل ، وعلى ضوء الحملة الشعواء التي تساق بحقه عبرمواقع التواصل الإجتماعي من قبل المدعو طروهاروتيون حجي مانوكيان بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن كل من شركة باسكانوش ش.م.ل. وشركة مانوكيان ش.م.م.، أن يوضح للرأي العام أن السيد مانوكيان وشركاته هم من العملاء المتقاعصين عن تسديد مديونيتهم تجاه المصرف ، وأن المصرف بادر إلى إتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ، أمام دائرة تنفيذ بيروت سجلت تحت الرقم 1921/2018.

فما كان من السيد مانوكيان إلاّ أن توارى عن الأنظار ولجأ إلى مواقع التواصل الإجتماعي ، للتشهير بالمصرف عبر تشويه سمعته عن طريق فبركة إشاعات وتسجيلات مجتزأة لا أساس لها من الصحة ، متناسياً أن المصرف سانده لتطوير عمله التجاري طيلة فترة تعامله مع المصرف، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه ، ولأن قناعة المصرف تكمن بأن الجميع تحت سقف القانون ، بادر على الفور إلى إتخاذ الإجراء القضائي اللازم ، حيث تقدم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بوجه السيد طرو مانوكيان وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً لملاحقته بالجرائم التي ارتكبها بحق المصرف نتيجة حملة التشهير المسيئة بسمعته ، وأن الجهات المعنية الرسمية تتابع التحقيق في ظل عدم حضور المدعي عليه طرو مانوكيان وتواريه عن الأنظار .

نعود ونؤكد مجدداً هنا ، أن المصرف لن يتوانى عن ملاحقة كل من شارك في هذا العمل المشين الذي ارتكب بحقه والذي اندرج ضمن إطار التشهير والإساءة لسمعته عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل السيد طرو مانوكيان وكل من شارك أو حرض عليه ، لمجرد أن المصرف تقدم بمعاملة تنفيذية يطالب بالحقوق المكرسة له قانوناً .

فاقتضى التوضيح