وزير البيئة يطلب من المحامي العام البيئي في الشمال الادعاء على صيّاد خالف قانون الصيد

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طلب وزير البيئة فادي جريصاتي اليوم من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الادعاء على صيّاد في منطقة كفرحزير في الكورة ظهرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعيوهو يستعرض طيوراً من الحجل إصطادها في منطقة كفرحزير مخالفاً قانون الصيد لجهة الكمية المسموح صيدها خلال موسم الصيد ولجهة استعراض الطيور على مواقع التواصل.

وإستند وزير البيئة في طلب الادعاء الى الشكوى المقدمة من الجمعية اللبنانية لحماية الانسان والطبيعة والى الفيديو المرفق على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يثبت المخالفة لقانون الصيد الرقم 580\2004.وطلب الادعاء على الصيّاد وعلى كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً واتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حقّهم.

وذكّر وزير البيئة بأن موسم الصيد الرسمي قد أقفل بتاريخ 15 شباط الحالي، مجدداً مناشدته القوى الامنية وحراس الاحراج التشدّد في قمع أي ممارسات للصيد البري قد تحصل خارج موسم الصيد، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم على المراجع المختصة.

على صعيد آخر، التقى وزير البيئة سفيرة الدانمارك في لبنان ميريت جول وعرض معها لمجالات التعاون في المجال البيئي.

كما التقىممثلين عن جمعية " هانس سيدل ستيفتنغ " الالمانية حيث تمّ عرض سبل التعاون من اجل التوعية البيئية في المجتمع وكيفية تطويرها لضمان مستقبل أفضل وسليم.

ومن زوار وزير البيئة عضو " تكتل لبنان القوي " النائب ميشال ضاهر ، ثم وفد نقابة وكلاء ومستوردي الاطارات في لبنان الذي أطلع الوزير على دراسة حول إنشاء معمل لاعادة تدوير الاطارات.