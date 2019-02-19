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سعيد لtayyar.org: هذا جديد جسر جل الديب!

19
FEBRUARY
2019
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رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية أنطون سعيد في حديث لموقعنا أن موعد ٢١ شباط  ليس موعد  إفتتاح جسر جل الديب إنما المتعهد كان قد وعد مجلس الإنماء والإعمار بالإنتهاء من الجسر الثاني في نهاية هذا الشهر بعد كان قد انتهى الجسر الأول في شهر كانون الثاني الماضي. 
 
وأضاف: نأمل أن يلتزم المتعهد بالمواعيد ونحن نتابع مع مجلس الإنماء والعمار ونلاحق كيفية التسريع في إنهاء الأعمال بأسرع وقت ممكن إذ أن أوتوستراد جل الديب هو مدخل بيروت الشمالي ويمر عليه حوالي ٤٠٠ ألف سيارة يومياً من قرى الشمال وعكار وجبل لبنان وانتهائه سيسّهل حياة المواطنين ويخفف من زحمة السير. 
 
كما لفت إلى أن بعد إنتهاء الجسر سيباشر بأعمال تزفيت  الأوتوستراد على طول ١،٢ كم وصيانة الأوتوستراد من نهر الموت إلى أنطلياس التي تشمل الإنارة وغيرها، بالإضافة لتأهيل ساحة جل ديب وطريق جل الديب - أنطلياس الداخلية والعمل أصبح شبه نهائي إنما طبعاً يتأثر بعامل الطقس.
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