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لقاءات وزارية وديبلوماسية وانمائية في قصر بعبدا. الوزير الغريب: ملف النازحين وطني وحساس ولاخراجه من التجاذبات السياسية

19
FEBRUARY
2019
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية وانمائية.
 
الوزير حسن مراد
وزاريا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الوزير حسن مراد الذي عرض عليه برنامج عمله للمرحلة المقبلة والمواضيع التي ستعنى بها وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى. واوضح الوزير مراد انه بحث مع رئيس الجمهورية في حاجات منطقة البقاع ولاسيما مشروع نفق بيروت-البقاع، والمحافظة على المساحات الخضراء ومشاريع التنظيم المدني.
 
الوزير صالح الغريب
واستقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون النازحين الوزير صالح الغريب الذي اطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها الى دمشق امس والمواضيع التي بحثها مع المسؤولين السوريين الذين التقاهم.
 
وبعد اللقاء، صرح الوزير الغريب للصحافيين فقال: "زرنا رئيس الجمهورية اليوم لوضعه  في اجواء زيارتنا بالامس الى سوريا. وكانت هناك مقاربة ايجابية للموضوع من جوانبه كافة.  وفي المناسبة، اقول اننا بدأنا نسمع اصواتا نأمل لو لمرة واحدة ان نجمع كلبنانيين على ملف وطني وحساس ودقيق بهذا الحجم حيث ان الامور لم تعد تحتمل. واننا ندعو مجددا كما دعونا في السابق الى اخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية نظرا لما يشكله من ضغوط اقتصادية ومالية وامنية على الوطن برمته".
 
سئل: كيف كانت زيارتكم الى سوريا، وهل لمستم ايجابية في هذا الملف؟
 
اجاب: لمسنا ايجابية مهمة جدا وامكانية لتقديم تسهيلات كبيرة بمقاربتهم لهذا الموضوع.
 
سفير الهند
وزار قصر بعبدا مودّعا سفير الهند في لبنان سانجيف ارورا لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. ونوه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير ارورا خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات اللبنانية- الهندية.
 
الوزير السابق ناجي البستاني
 
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ناجي البستاني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية الراهنة اضافة الى حاجات منطقة الشوف. واوضح الوزير السابق البستاني بعد اللقاء انه حرص بعد الوعكة الصحية التي المّت به على زيارة الرئيس عون لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة " التي يعلّق عليها اللبنانيون امالا كبيرة لاسيما وانها سترعى تنفيذ المشاريع التي يحرص الرئيس عون على تحقيقها والتي يثق اللبنانيون بإرادته وسعيه الدائم على انجازها".
 
واضاف: "شكرت فخامة الرئيس على العناية التي يوليها لمستشفى دير القمر الحكومي الذي انجز بطبقاته الثلاث ويحتاج الى لمسات اخيرة ضرورية  كي يبدأ فيه العمل خصوصا انه يضم ثلاث غرف عمليات وغرفة توليد وبنك للدم و 64 سريرا.
 
الوزير السابق طارق الخطيب
وفي قصر بعبدا ايضا الوزير السابق طارق الخطيب الذي عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة وحاجات منطقة اقليم الخروب والشوف عموما.
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