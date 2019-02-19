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هيئة الاطباء في التيار ترحب بقرار رفع المعاش التقاعدي للأطباء الصادر عن مجلس نقابة الاطباء

19
FEBRUARY
2019
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رحبت هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر في بيان بالقرار الصادر عن مجلس نقابة الاطباء بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٩ والقاضي برفع المعاش التقاعدي للأطباء وتسيير شؤون المنتسبين الجدد كما تشيد بأعضاء مجلس النقابة الذين تحملوا المسؤولية ووقفوا في وجه التعطيل والتدمير الممنهج للنقابة كمؤسسة تمثل حوالي ١٣ الف طبيب لبناني.
 
 
ان الهيئة تهيب بالزملاء في الحراك التفضل بتقديم برنامج نقابي متكامل تخاض على أساسه الانتخابات النقابية بدل التعطيل وكيل الشتائم والمس بكرامات الناس وتؤكد أن التمادي في اطلاق الشائعات وتضليل الجسم الطبي لا يخفي الواقع المالي الغير سليم للعديد من الجمعيات العلمية مما أدى الى حرمان صندوق التقاعد مبالغ مالية طائلة.
 
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