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إجتماع في مطعم بالمعاملتين ودهم فندق في طبرجا.. شبكة دعارة!

19
FEBRUARY
2019
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أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، عبر صفحتها على تطبيق Facebook ، رسالة من أحد المواطنين تتضمّن شكوى ضدّ م. ح. (مقيم في محلّة حارة صخر) بإدارة شبكة دعارة، والاجتماع بأعضائها في أحد مطاعم المعاملتين.

 

وبتاريخ 23/1/2019، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من تحديد كامل هوية المشتبه به، ومكان إقامته بشكل دقيق، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ توقيفه بعد مداهمة منزله، ويدعى:

 

م. ح. (مواليد عام 1976، سوري)

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات اللواتي تعرّف عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، ويُقِمن مع المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1985، سوري)، الذي يقوم بإيصالهن إلى الفنادق أو أماكن وجود الزبائن.

 

وبتاريخ 26/1/2019، وبناء على إشارة القضاء، جرى مداهمة مكان إقامة ع. ح. المذكور وتوقيفه في أحد فنادق طبرجا بجرم تسهيل أعمال الدعارة، وتوقيف ثلاث فتيات بجرم ممارسة الدعارة، وهن كل من:

 

آ. ح. (مواليد عام 1998، سورية)

م. ر. (مواليد عام 1987، سورية)

ك. ر. (مواليد عام 1993، سورية)

 

وتبيّن أنّهم جميعاً من أصحاب السوابق، ومقيمين في لبنان بطريقة غير مشروعة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبتسهيل وممارسة أعمال الدعارة، بالإشتراك مع عشرة أشخاص آخرين – من الجنسيتين اللبنانية والسورية - جرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم، والعمل جارٍ لتوقيفهم".

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