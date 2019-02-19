بعدما أثارت ألواح الشوكولا أمام الوزير ضجة.. البسّام تروي القصة الكاملة!

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أوضحت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد الاعلامية مريم البسام أنّ ألواح الشوكولا التي وُضعت على الطاولة أثناء وصول وزير الاتصالات محمد شقير إلى ستوديو برنامج "وهلق شو" مصدرها "الدكان".



وكشفت البسام أنّ المنتج فراس حاطوم هو من يشتري الشوكولا، قائلةً: "وبس نخلص بنعبي بالجزدان للولاد".



وعلى حسابها على "تويتر"، كتبت البسام: "هودي الشكولا يلي بنشتريهن من الدكان مش من محلات باتشي .وكل اسبوع "كبير المنتجين" فراس حاطوم بيعبي الصينية من مجاميعو: باونتي ومارس وتويكس وخلافو .فخر الانتاج وبس نخلص بنعبي بالجزدان للولاد".



وكانت قناة "الجديد" نشرت صورة لشقير وعلّقت عليها بالقول: "وصول وزير الإتصالات محمد شقير إلى استديو برنامج وهلق شو للمشاركة في حلقة الليلة".