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وزير البيئة إطلع على خطة الكتائب حول موضوع النفايات

19
FEBRUARY
2019
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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة وفداً من حزب الكتائب برئاسة النائب الياس حنكش وعضوية المستشارة القانونية للنائب سامي الجميّل لارا سعادة وعضو المكتب السياسي شارل سابا وحضر الاجتماع مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلّم وجرى البحث في موضوع مطمر النفايات في ساحل المتن الشمالي.
 
وبعد اللقاء قال النائب حنكش " هذا الاجتماع جاء بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في مجلس النواب وحذّرنا فيه من توسيع المطمر ومن المضي في هذه الخطة وما يرافقها من ضرر.وقد أطلعنا وزير البيئة على خطة الكتائب التي سبق وطرحتها لاسلافه في الوزارة ولم تلقَ صدى حيث تصرّفنا ميدانياً وتصرّفنا في القضاء، كما ناقشنا القانون الذي تقدم به النائب سامي الجميّل في العام 2015 والذي يُعتبر بداية للامركزية النفايات بحيث يحرّر البلديات ويجعلها تتعاطى كما تعاطت بلدية بكفيا في مراكز فرز.وتمنينا على الوزير ألا يُستكمل توسيع المطمر لأنه سيكون مشكلة، وسنستكمل مع الوزير الجلسات للدخول في تفاصيل الخطة التي سلّمناه إياها وللتفتيش عن حلول سوياً تبدأ كما قلنا بتحرير البلديات كي تتحمّل مسؤولياتها ". 
 
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