الاتحاد الأوروبي يؤكد الالتزام بدعم الحكومة اللبنانية

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أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، كريستينا لاسن، أمس، الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة في صون أمن لبنان، مع المحافظة على حقوق المواطنين، ووضع حقوق النساء ومكافحة العنف بسبب الجنس في رأس سلّم الأولويات.



وسلطت لاسن، خلال لقائها وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، الضوء على أهمية حرية التعبير في لبنان، وضرورة رصد أي تحديات ذات صلة ومعالجتها. وعرضت الحسن معها المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي فيما خص الوزارة والمتعلقة بالتنمية المحلية، خصوصاً دعم البلديات، وموضوع السجون وحقوق الإنسان لجهة تحسين أوضاع السجون على المستوى الإنساني. وتم الاتفاق على وجوب الاستمرار في تعزيز العلاقة بين وزارة الداخلية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.



وشدّدت لاسن على مختلف مجالات دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن في لبنان ومساعدة قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك تنفيذ نموذج شرطي مرتكز على المجتمع، وظروف سجنية أفضل، وتعزيز قدرات العاملين في السجون في مجال حقوق الإنسان. كما يدعم الاتحاد الأوروبي بفاعلية إعداد استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني والإدارة المتكاملة للحدود.



وناقشت لاسن والحسن جهود دعم التنمية المحلية والبنى التحتية، وتأمين الوصول إلى الخدمات في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع للتعاون الجيد بين الاتحاد الأوروبي والسلطات اللبنانية خلال الانتخابات النيابية في عام 2018، وقدمت لاسن للوزيرة الحسن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وشدّدت على ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية في العمل على تنفيذ توصيات البعثة.