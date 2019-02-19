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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-02-2019

19
FEBRUARY
2019
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البناء


قالت مصادر في المعارضة التركية إنها لاحظت عدم صدور ردود من الحكومة التركية على الكلام الذي قاله الرئيس السوري بشار الأسد في وصفه لمواقف الرئيس التركي، وأنّ الموقف التركي حول سورية سجل تهدئة لافتة في الخطاب، ذلك أنّ المسؤولين الأتراك يدرسون خلفيات كلام الرئيس السوري، فهم أقاموا حساباتهم على قاعدة أنّ مشاركتهم مع روسيا وإيران في صيغة أستانة ستضمن ضبط الموقف السوري تجاه تركيا وجاء كلام الرئيس السوري صادماً لهم سواء لكونه يسقط هذه المعادلة أو لأنه يثبتها فيكون الموقف السوري منسقاً مع روسيا وإيران…

الجمهورية


كان لافتا عدم حضور نائب ووزير سابق جلسات مناقشة البيان الوزاري، وقد غادر لبنان في زيارة خاصة الى الخارج في اليوم نفسه لنيل الحكومة الثقة.
يسافر وزير بارز في زيارة رسمية إلى دولة عربية دعي إليها للمشاركة في مؤتمر عربي - دولي.


إرتفعت نسبة الإتهامات المتبادلة بين حزب بارز وشخصيات مستقلة خصوصا في وسائل التواصل فيما ينفي هذا الحزب التهم ويتهم الشخصيات بالمزايدة فيما يلتزم حزب آخر وتيار الصمت.

اللواء


همس
أبلغت مرجعية روحية مَنْ يعنيه الأمر أنها ترغب بلائحة توافقية في انتخابات رابطة ملية.. وإلاّ فالتأجيل..
غمز
يلاحظ زملاء سلموا وزاراتهم أن الضياع يبدو على الزملاء الجدد، نظراً لقلة الخبرة، والدخول في عالم جديد ومعقد!
لغز
دخلت علاقة نائب مع حزبه، بأزمة فعلية، وتردّد أن هناك فترة مراجعة هادئة، أو استراحة مؤقتة للأخير.

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