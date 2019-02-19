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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-02-2019

19
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الأخبار
حكاية إبريق الزيت
جدول الأعمال محصور بمنع الانهيار: حكومة بلا سياسة
جدل أوروبي حول «أجانب داعش»
رئيس الجامعة اللبنانية: الانتخابات «غصباً عنّا» نهاية العام

البناء
سباق سعودي إيراني على باكستان... وارتباك تركي كردي في ما بعد الانسحاب الأميركي
الغريب يبحث رسمياً ملف النازحين في سورية... تنكّر حريري وحملة من 14 آذار
رئيس الحكومة يعوّم «سيدر» في السراي... وينقله إلى مجلس الوزراء الخميس

الجمهورية
أول الغيث: سوء تفاهم حول سوريا
فوتيل: سننسحب من سوريا
تالزم المسار بين االلتزام والتضحية
أي حد ستبلغه مكافحة الفساد؟
صفقة مفاجئة بين ترامب وإيران؟


اللواء
تخبُّط في أولويات الإنطلاق: سيدر أو الفساد أم النازحين؟
دار الفتوى تجدِّد رفضها القاطع للزواج المدني.. وانتفاضة في بيروت إحتجاجاً على «العقاب الكهربائي»
السعودية تتعهد بـ«خفض التصعيد» بين نيودلهي وإسلام آباد
ضغوط أميركية لعزل النظام خليجيا.. والدول الأوروبية ترفض إعادة "الجهاديين"

الديار
ملف النزوح : الحريري غير موافق على زيارة دمشق وجنبلاط يعتبرها استسلاماً سياسياً
الغريب : التسهيلات السورية «ايجابية جداً» والحريري في جو الزيارة
رئىس الحكومة «مستاء» من الحسن: «اقفلي ملف الزواج المدني «ما بقدر احملها»!

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