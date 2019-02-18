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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في يوم العمل الأول بعد نيل حكومة "إلى العمل" ثقة مجلس النواب، أكثر من مؤشر إيجابي إلى المرحلة المقبلة:

على مستوى رئاسة الجمهورية، التي تكرر في شكل شبه يومي، أن أولوية المرحلة للاقتصاد والنزوح ومكافحة الفساد. دعم القطاعات الانتاجية ومن بينها الصناعة، في صدارة الاهداف، والأولوية في المناقصات للمنتجات المحلية، على ما اكد رئيس الجمهورية اليوم.

في السراي الحكومي، وفي انتظار الدعوة الى اولى جلسات مجلس الوزراء بعد الثقة، وهو أمر مرجح الخميس، اجتماع موسع في السراي الحكومي، بمشاركة أكثر من ثلاثين ممثلا عن الصناديق والمؤسسات المالية العربية والدولية للبحث في سبل متابعة تنفيذ مقترحات مؤتمر سيدر.

على خط السلطة التشريعية، مواكبة مستمرة من لجنة المال والموازنة، صاحبة الباع الطويل في تسليط الضوء على معظم ما تم تناوله في جلسات مناقشة البيان الوزاري تحت عنوان مكافحة الفساد على الأقل، من أفرقاء، كانوا في الأمس القريب يصنفون ما يثار في هذا المجال في الاطار الثانوي والهامشي. والجديد في هذا السياق، أرقام دقيقة حول قصة الخمسة آلاف توظيف جديد، خلافا لما نص عليه قانون سلسلة الرتب والرواتب. تفاصيلها في سياق النشرة.

تحت عنوان عودة النازحين، خطوة جريئة لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، الذي انتقل إلى دمشق، مكرسا حق لبنان في التواصل مع جميع المعنيين لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، بما يسقط بعض المخططات، ويسهم في رفع بعض الضغط عن الاقتصاد الوطني.

أما في وزارة الداخلية، فموقف يسجل للوزيرة ريا الحسن، التي أبدت استعدادها للحوار في موضوع الزواج المدني، قبل أن تواجه الموضوع حملة مضادة، حتى لمجرد طرح الفكرة، التي يرى فيها قسم كبير من اللبنانيين ممرا الزاميا ،من ضمن قانون موحد للأحوال الشخصية لمباشرة البحث في سبل الغاء الطائفية. وهو الهدف الاسمى الذي ينص عليه الدستور.

ما تقدم غيض يسير من فيض كثير يترقبه المواطنون، الذين ينظرون الى الحكومة الجديدة بعين الامل، عسى أن يتلقوا في الايام المئة الاولى على الاقل، اشارات مشجعة الى انطلاق العمل بشكل ملموس، لتحقيق النقلة النوعية التي بات الناس والوطن بأمس الحاجة اليها.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

شباط ليس له رباط ساعات صحو وساعات رباط.

رغم ذلك الوضع في البلد يستعيد رويدا رويدا أجواء الثقة بالحكومة محليا وخارجيا.

دبلوماسيا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستأنف جولته في المنطقة ويزور بيروت.

إقتصاديا وإجتماعيا الرئيس سعد الحريري أطلق باكورة عمل حكومته بإجتماع تشاوري مع ممثلي الصناديق العربية والدولية.

حكوميا ودبلوماسيا في آن احتفال ثلاثاء الأسبوع المقبل بتدشين مقر المفوضية الأوروبية في بيروت وكلمات للحريري وموغريني ولارسن.

أمنيا مخابرات الجيش أوقفت ثلاثة فلسطينيين وسوريا خطفوا في البقاع شخصا من النازحين السوريين وطالبوا بفدية مالية وقد تم تحريره.

قضائيا يبدأ غدا التحقيق العسكري مع عشرة موقوفين في حادثة الجاهلية.

والى كل هذا ينعقد مجلس الوزراء يوم الخميس في جلسة عمل أولى لبحث جدول عمل كثيف من خارجه موضوع سفر الرئيس الحريري الى قمة شرم الشيخ يوم السبت.

وسيناقش مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى دمشق اليوم.

قطار العمل التنفيذي انطلق من محطة "سيدر" اذ ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي، اجتماعا تشاوريا موسعا، شارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" خصص للبحث في الخطوات المستقبلية وفي حضور وزير المال وممثلين عن الهيئات والقطاعات ووفود الصناديق والمؤسسات المساهمة في "سيدر".

النقاش تركز مع المجتمع الدولي والجهات المساهمة على وجهة الأموال الموعودة و أبرز العناوين الإعمار والإصلاح.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

حين تتجاوز السلطة حدود السلطة، يكون البلد أمام وضع كارثي ... فمن يحاسب وزراء من الحكومة السابقة، وبعضهم عاد في الحكومة الحالية، لتجاوزهم حدود السلطة؟ في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورد ما يلي : " تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة, إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه. " هذا القانون صدر في آب من عام 2017 ، أي قبل الإنتخابات النيابية بتسعة أشهر .

ولأن الوزراء كانوا في معظمهم من المرشحين للإنتخابات النيابية، ومن لم يكن مرشحا كان هناك مرشحون من حزبه، فقد جرى خرق القانون من خلال توظيف خمسة آلاف من دون وجه حق، وفي أكبر عملية رشوة إنتخابية . حين يخالف المواطن قانون السير، يصله " الضبط " إلى المنزل، ولكن حين يخالف الوزراء قانونا يرتب مليارات الليرات على خزينة الدولة، من يحاسبهم ؟.

إذا كنا في دولة, فإن الوزراء يخشون المحاسبة، ولكن حين نكون في مزرعة، فالوزراء لا يخشون مخالفة القوانين بل يتباهون بهذه المخالفات ... هذه فضيحة، ولكن من يخشى الفضائح من الوزراء إذا كانوا " سلطة فوق السلطة " ؟

التفتيش المركزي وضع يده على الملف بطلب من رئيس لجنة المال والموازنة، فما هي الإجراءات التي سيتخذها؟ إذا كانت الأمور ستسير وكأن شيئا لم يكن، فإن هناك خشية من تجاوز حدود السلطة مرة ثانية. ففي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه، ورد ما يلي: " تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت المسميات كافة (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) في الادارات والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية والأمنية ". ولكن على قاعدة: إقرأ تفرح، جرب تحزن.

فإن رئيس الحكومة هو الذي وقع قانون السلسلة التي علقت التوظيف، ومع ذلك تم توظيف خمسة آلاف، فما الذي يمنع ان يتم التوظيف هذه السنة، على الرغم من تجميده من خلال البيان الوزاري ؟

لا شيئ يمنع. هذه سلطة تتجاوز حدود السلطة، ولا أحد يمنعها، فماذا ستقول هذه السلطة للدول والمؤسسات المقرضة ؟ هل تقول لهم إن الوزراء كانوا محشورين بالأصوات الإنتخابية، فحشروا التوظيفات ليصلوا من خلالها إلى المقاعد النيابية؟ حكومة نالت ثقة النواب، وهي منهم، إنما من خلال ممارساتها التوظيفية قد تكون فقدت ثقة الناس قبل أن تبدأ، إلا إذا عالجت ما ارتكبته الحكومة السابقة .

على طريقة " أيها الطبيب طبب نفسك ". تريدون مكافحة الفساد؟ إبدأوا بأنفسكم .

قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ما كشفته مصادر مقربة من رئاسة الحكومة عن زيارة الوزير صالح الغريب لدمشق، فقالت إن هذه الزيارة غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

شق مؤتمر سيدر أولى الدروب في اجتماع تشاوري استضافته السرايا الحكومية برئاسة سعد الحريري وبمشاركة ممثلين عن الصناديق المالية التي التزمت مساعدة لبنان ولما كانت الإصلاحات أحد أهم شروط المؤتمر.

فإن الحرب على الفساد هي المحفز الأهم لخطوة استباقية لكن القبض على حالات فاسدة يتجمد عند حدود الكشف عن الحالة ولا يستكمل بمحاسبة أي من المرتكبين. فهذا تقرير التفتيش المركزي عن التوظيفات المخالفة للقانون، ظل عند الصوت الإعلامي ولم تتحرك جهة قضائية ولا سياسية للمساءلة، علما أن مثل هذه التوظيفات التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية يفترض أن تبدأ محاسبتها من الرأس.

من وزراء قرروا التأثير في الانتخابات عبر توظيف "تفضيلي" فرفعوا حواصلهم من خواصرهم الإدارية وفي بلدان تحترم قوانينها فإن الوزراء والإدارات الرسمية التي أقدمت على هذه المخالفة مصيرها السجن.

وتاليا وجب تقديم هذه المخالفة لضمها الى طعون المجلس الدستوري فعلى أصواتها تتغير نتائج.. وتسقط حصانات لأن ما جرى هو توظيف انتخابي جنى أرباحه وزراء مرشحون فضلا عن تسببه بضرر واعتداء على المالية العامة لمصلحة انتخابية هذا الداء، قاربه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي دفع باتجاه إجراء إصلاحات تسبق الاستدانة من المؤتمرات وأعلن عدوان أن هناك ملفات سوف تذهب الى القضاء، لأن هدر المال العام يرتب مسؤولية على الوزير نفسه، الذي ارتكبت ادارته المخالفات.

وكشف أن التقرير النهائي للتفتيش المركزي سوف يصدر أواخر هذا الأسبوع متحدثا عن موظفين أدخلوا بمخالفات صارخة للقانون في أوجيرو تحديدا، أما في قطاع الخلوي فالفضيحة لا تبدأ بأقل من مئة مليون دولار وتتراءى هذه التجاوزات أمام عيون المسؤولين فلا تحرك لهم جفنا أما عندما يقوم وزير "صالح" بزيارة غير غريبة لبلد شقيق لمعالجة أزمة بحجم النازحين ومن ضمن اختصاصه كوزير لهذه الحقيبة تبدأ الاعتراضات وينتشر كتبة التغريدات "صالح الغريب في دمشق بدعوة رسمية من الدولة المصدرة للنازحين". واضعا الملف الأزمة على خطى المعالجة ومن دون أن "يحاكي السوريين بالوما" ومن البعيد. أو أن يحرض النازحين على البقاء.

نازحين وفي اتصال بالجديد أكد الغريب أنه سمع من الدولة السورية كل تسهيل وتعاون وأوضح أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان في "جو" هذه الزيارة قرار.. صالح للبدء بأولى خطوات العودة رسميا من دون انتظار العودة الطوعية التي تحتمل الإقامة المطولة في لبنان وعلى خطى الموحدين الصالحين.. جاءت المساعي التي قادها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتابع آليتها الوزير وائل ابو فاعور وأثمرت قرارا بتسليم طوعي للمعتدي على قناة الجديد مازن لمع وشريكه بهاء زهر الدين وإذ تثمن الجديد لجنبلاط خطوة الاحتكام الى القضاء فإنها تدرج هذه الخطوة ضمن السبْق السياسي الحزبي الذي يسجل للتقدمي الاشتراكي في وقت كان المعتدون أسلافه.. يعتبرون أن الضعيف هو من يلجأ الى القضاء مازن لمع وشريكه هما اليوم حيث يجب ان يكونا.. والجديد إذ ترحب بما تقدم فإنها لم تكن يوما لتطلب سوى العدالة وليس في نهجها اسلوب التشفي.. بل نظام الردع عن اللجؤ الى اسلوب الرد بالنار والحرق والقذائف الذي تركناه.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

العمل الحكومي دخل الحيز التنفيذي مع ترؤس الرئيس سعد الحريري اجتماعا تشاوريا بمشاركة ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر سيدر, وتم البحث خلاله بالخطوات المستقبلية مع المجتمع الدولي والجهات المساهمة.

الاجتماع التشاوري ياتي عشية التحضير لجلسة مجلس الوزراء, في وقت كانت وزيرة الداخلية ريا الحسن توضح امام زوارها, بان كلامها عن الزواج المدني فسر على الشكل الذي لم تكن ترتئيه.

اما المكتب الإعلامي في دار الفتوى فاكد ان موقف المفتي دريان والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات, في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان.

وفي قضية حادثة الجاهلية, اعلن اليوم, عن ان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان, سيبدأ غدا تحقيقاته في القضية, التي ادت الى مقتل المواطن محمد أبو دياب. ومن المتوقع أن يستمر التحقيق لثلاثة أيام, يستجوب خلالها القاضي صوان الموقوفين.

اقليميا وفي اعقاب دعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيين الى استعادة مئات المسلحين من داعش من سوريا, جوبهت هذه الدعوة برفض من فرنسا والمانيا. وفيما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي جلسة لبحث الامر, لوحت قوات سوريا الديموقراطية, بورقة عناصر "داعش" المعتقلين، واصفة اياهم بالقنبلة الموقوتة, وانه يمكنهم الهروب في حال نفذ أي هجوم على المنطقة في تحذير مباشر الى تركيا.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

مشت الحكومة "الى العمل" اليوم، وأولى خطواتها المدفوعة بالثقة النيابية، طريقان اثنان:

نحو سيدر وآماله مشى الرئيس سعد الحريري وفريقه المالي مجتمعا بالصناديق والجهات المانحة لتذليل كل العوائق المانعة لبدء عمليات الدعم وتمويل المشاريع المفترضة ضمن الخطة المقترحة مع سيدر.

ونحو سوريا مشى وزير عودة النازحين صالح الغريب، مستطلعا طريق العودة الحقيقية لمئات آلاف النازحين الذين كانوا ممنوعين من العودة بتواطؤ دولي وتقاعس محلي، فكان اول السياسيين من اهل الاختصاص يلبي دعوة سورية عنوانها التواصل السياسي المباشر على طريق العودة.

وليعمل كل على طريقته، وليستفد كل من صداقاته، على ان تصدق النوايا وتصب الجهود في صالح البلد وشعبه الذي يكابد لاجل البقاء.

فالمطلوب هو الانجاز السريع، قال الرئيس نبيه بري امام زواره، ولا عذر لدى الحكومة في عدم الانجاز لمجموعة الملفات الحيوية التي تهم الناس، فالجميع قلقون ويستشعرون الخطر كما قال .

في فلسطين المحتلة قلق ينتاب الصهاينة ومستوطنيهم عند حدود غزة، فيما يحاولون تخطي الحدود عند ابواب القدس، حيث قامت قوات الاحتلال بوضع الاغلال عند باب الرحمة، فكها الفلسطينيون بقبضاتهم التي واجهت اسلحة الشرطة والجيش الصهيونيين ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى الفلسطينيين واعتقال آخرين.

في آخر اخبار تفجير زاهدان في ايران، اعتقال الحرس الثوري لمتورطين بالتفجير، ممن أعدوا السيارة المفخخة ووجهوها في الهجوم الارهابي ..

ايران هذه التي تواجه الارهاب رفعت اليوم نجما اضافيا في سماء الخليج، مع اعلان الرئيس الشيخ حسن روحاني عن افتتاح المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع نجم الخليج لانتاج البنزين، مشروع يسهم بتأمين الاكتفاء الذاتي من حاجة الجمهورية الاسلامية الايرانية لهذه المادة النفطية ..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

محصنة بثقة نيابية تنطلق الحكومة الخميس المقبل في جلسة تأسيسية إيذانا ببدء ورشة العمل التي انتظرها اللبنانيون طويلا لتعويض ما ضاع في الفترة الماضية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد التأكيد أمام زواره ألا عذر لدى الحكومة في عدم الإنجاز السريع لمجموعة الملفات الحيوية التي تهم الناس أما الدرب الأسرع لبلوغ هذا الأمر فهو الشروع فورا في تطبيق القوانين النافذة والمعطل تنفيذها منذ سنوات طويلة. وخصوصا ان من بينها عددا من القوانين التي تساهم في إعادة نهوض البلد وتصويب الوضع الاداري في بعض القطاعات التي تعاني شغورا في مجالس إدارتها وخصوصا في قطاع الكهرباء.

وبالتالي،أضاف رئس المجلس النيابي انه صار من الواجب على الحكومة ان تبادر الى وضع المراسيم التطبيقية لهذه القوانين فبذلك تعطي اشارة جدية الى عزمها على حل المشكلات وإلا فإن استمرار هذه القوانين معطلة من شأنه ان يزيد الامور تعقيدا.

في السراي الحكومي انعقد اجتماع على نية "سيدر" جمع كل المؤسسات المالية للتشاور وتم خلاله البحث في الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ مقررات المؤتمر وعدم تخطي فترة الإثني عشر شهرا مع تأكيد وزير المالي علي حسن خليل على حرص الدولة اللبنانية على إنجاز الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن.

وبعد الإجتماع تم الإعلان عن إتفاق بين الرئاسات الثلاثة على التشريع بالأمور المتعلقة بمشاريع سيدر.

وربطا بذلك أعلن البنك الدولية إستمرار العمل بتعهدات المشاركين في المؤتمر للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية بمختلف القطاعات.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

ملاقاة لاهتمام الدول الضالعة في مساعدة لبنان من خلال سيدر، اصر رئيس الحكومة على ان يبدأ نشاطه الرسمي الاول بإجتماع رسمي للمؤسسات المعنية بسيدر مع ممثلين عن الدولة الداعمة للبنان.

حتى ان اجتماع مجلس الوزراء على اهميته تم تأجيله من الثلاثاء الى الخميس، بإشارة من لبنان الرسمي على ان مجلس الوزراء ينتظر، لكن الاجتماع من اجل سيدر لا ينتظر واهم ما تم التطرق اليه اليوم هو التأكيد الدولي على احترام التزامه تجاه لبنان، فيما التزم لبنان بأعلى درجات الشفافية في الاعداد للمشاريع التي يمولها المجتمع الدولي واعلى درجات الشفافية في تنفيذها واعداد موازنة متوازنة ومتطورة.

والتحدي الاكبر في قسم لبنان امام الدول وهو انه بات ملزما بمحاربة شاملة للفساد من دون ان ننسى ان تنقية الادارات من الفاسدين هي شرط مسبق لاي عملية صرف للموال.

في السياق اخذت القوى السياسية في الحكومة على عاتقها اجراء نفضة للحقائب الوزارية التي تتولاها والعينية حتى الساعة واعدة، لكن وفيما الدولة تجمع شتاتها لتبدو متماسكة جاءت زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب سوريا لتوتر الاجواء وتشوش على اجواء الجلسة الاولى. فخطوة الغرريب غريبة ومستغربة وتناقض مبدأ النأي بالنفس الذي اعيد احياؤه في البيان الوزاري كبند ملزم كل المكونات.