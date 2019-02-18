رابطة الثانوي الرسمي هددت بالإضراب والتصعيد في 25 الجاري إذا لم يصدر مرسوم إلحاق الأساتذة

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أفادت "رابطة التعليم القانوي الرسمي في لبنان" في بيان أن وفدا من الرابطة التقى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في الوزارة وفي حضور المدير العام فادي يرق، ومديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، "على رأس وفد ضم عددا من أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة، ومجموعة من الأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي من كل المحافظات".

وأضاف البيان أن "الرابطة عرضت لقضية الأساتذة المتمرنين منذ صدور النتائج والتحاقهم بالثانويات ولتأخر صدور المرسوم، ولانتظام صرف رواتبهم، ما أدى إلى عدم قدرة هؤلاء الأساتذة في الإيفاء بمسؤولياتهم الحياتية".

وأضاف: "أبدى الوزير إيجابية لجهة تبنيه المطالب، ووعد بالوقوف إلى جانب الأساتذة، والاسراع في إصدار مرسوم الإلحاق الذي بات في رئاسة مجلس الوزراء للتوقيع. كما ووعد بطرح قضية الدرجات الست في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وإن لم يكن على جدول الأعمال فمن خارجه. وتمنى على الرابطة والأساتذة المتمرنين تأجيل أي تحرك لما بعد جلسة مجلس الوزراء".

إجتماع

ومن ثم عقدت الرابطة اجتماعا استثنائيا "ثمنت خلاله موقف الوزير الداعم للأساتذة وقضيتهم"، ورأت "الرد على الإيجابية بإيجابية مماثلة، وإمهال مجلس الوزراء حتى الخميس المقبل لإصدار مرسوم الإلحاق". وأكدت "وجوب إصدار وزارة التربية قرارات إلحاق هؤلاء الأساتذة وقرار تثبيتهم فور صدور المرسوم، حيث لم يعد ثمة داعٍ لأي تأخير بعد سنتين من تعيينهم".

وختم البيان: "إذا لم يوقع المرسوم، تعلن الرابطة الإضراب العام التحذيري الإثنين الواقع في 25/2/2019 على أن تبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة. وبالتوازي ستتابع الرابطة على مسارين: إما عبر مجلس الوزراء أو عبر مجلس النواب قضية الدرجات الست حتى استحصالها وتأكيد حصول الزملاء المتمرنين عليها أسوة بزملائهم الذين سبقوهم بالحصول عليها". ودعت الكتل النيابية إلى "الالتزام بوعودها في هذا الشأن"، كما ودعت الرابطة "المسؤولين في وزارة التربية إلى المساعدة في الاسراع في إنهاء هذه القضية لانتظام العمل في الثانويات الرسمية".