living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلومات جديدة عن الخياطة التي عُثر عليها بعد شهر ونصف جثة

18
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضجّت مدينة بنت جبيل الجنوبية، ليلة أمس، بخبر العثور على جثة نجلاء بوصي (87 عاماً) في منزلها بعد فقدان الاتصال بها مدة شهر.

والفقيدة هي خيّاطة اشتهرت في البلدة بمهارتها، وبحسب الطبيب الشرعي في المنطقة، فإن الوفاة حصلت منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر تقريباً، بسبب عارض صحي فارقت على إثره الحياة.

وعن سبب بقائها في المنزل لمدة شهر ونصف الشهر من دون أن يتفقّدها أحد، أكد رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي أن "الحاجة توفي زوجها بعدما هاجر إلى البرازيل، كما توفي ابنها أيضاً قبل نحو 4 سنوات، بينما ابنتها تزوجت في العراق وهي تسكن هناك، وقد اعتاد أبناء البلدة زيارتها للاطمئنان إليها، ولكن لم نزرها منذ بداية فصل الشتاء لأننا اعتدنا في القرية على مغادرتها بنت جبيل والتوجه إلى بيروت عند أحفادها، ولكن بعد أن تلقينا اتصالاً من أحفادها يسألون عن جدتهم توجهنا إلى المنزل ووجدنا العجوز جثة على الأرض.
وأكد بزي أن السيدة كانت تعاني مشاكل بالسمع، ما يصعب التواصل معها بالهاتف من الأهل، وقد ظن الجميع أنها في بيروت، فيما كانت ممددة على الأرض في منزلها، مؤكداً أن البلدية تقوم بشكل دوري بزيارة كبار السن، ولكن في حالة السيدة نجلاء، فقد قام عناصر البلدية بزيارتها قبل فترة وتمّ طرق الباب ولم يتسجب أحد، ظننّا حينها أنها في بيروت كما اعتدنا لسنوات طويلة... ولكن للأسف كانت فارقت الحياة.
الجديد

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout