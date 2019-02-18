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الوزير الغريب من دمشق: نعمل على تأمين عودة النازحين

18
FEBRUARY
2019
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زار وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب صباح اليوم، وزير الإدارة المحليّة والبيئة في الجمهورية العربيّة السورية المهندس حسين مخلوف، بحضور معاونَي الوزير مخلوف، المهندس لؤي خريطة والمهندس معتز قطّان، ومديرة التعاون الدولي في الوزارة المهندسة صونيا عفيصة، وعضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، حيث جرى عرض لملف النازحين وكيفية تأمين عودة آمنة لهم.

 

وأكد الغريب عقب اللقاء "أهمية التعاون مع الجانب السوري في هذا الملف الشائك والمهم جداً "، كما أكّد ان "الحكومة السورية بادرت باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحضيرات التي فاقت توقعاتنا لاستقبال السوريين".

 

وأضاف الغريب "تم استقبال عدد منهم وسررنا لنظرتهم لملف النزوح بشكل عام حيث يعتبرون أن عدم عودة النازحين السوريين هي مشروع لضرب انتصار الدولة السورية بشكل أساسي"، مشيراً إلى أن وزير الإدارة المحلية و البيئة أبدى المزيد من التعاون لحل هذا الملف، ومؤكداً " استعداده للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية".

 

من جانبه، أكد الوزير مخلوف خلال اللقاء العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد "الذي جدد الدعوة لكل سوري للعودة الى وطنه فالوطن للجميع وبحاجة لكل طاقات أبنائه في البناء والإعمار وقبل ذلك إعادة اللحمة الوطنية التي تميز سورية والفكر والثقافة".

 

وأضاف مخلوف أن "السيد الرئيس يعتبر أن من لايشجع عودة السوريين هم من دعموا الإرهاب وسببوا هجرة أبناء سورية في البداية واليوم يعيقون عودتهم لأنهم لايريدون الاعتراف بالانتصار ، مبينا أن مايجري في سورية مؤامرة كبيرة ولها تخطيط وبرنامج منظم من قبل بلدان داعمة للإرهاب ومسببة لهجرة أبناء سورية منها".

 

وأكد مخلوف عمل الحكومة السورية على "تأمين سبل العودة حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول السوريين إلى بلدهم من تبسيط الاجراءات الحدودية بالتنسيق بين الجهات المعنية من الجانبين وترميم النقص في الوثائق الخاصة بالعائدين ، بالإضافة لتأمين وسائط النقل التي تقلهم من داخل الأراضي اللبنانية إلى سورية مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بعد دخولهم الأراضي السورية (الإغاثة ، الصحة ، التعليم ...) ليمارسوا حياتهم الطبيعية ولهم نفس الحقوق والواجبات وتحت سقف الوطن ومظلة القانون وليشاركوا في إعادة الاعمار والبناء وعملنا هذا هو لتوجيهات سابقة للسيد الرئيس بشار الأسد ونحن ننفذها بكل صدق وأمانة سواء بالنسبة للمهجرين داخليا حيث عاد 4،5 أو بالنسبة للسوريين بالخارج."

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