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رئيس الجمهورية استقبل الوزير ابو فاعور واكد دعمه قطاع الصناعة واعطاء الافضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات التي تجري في لبنان

18
FEBRUARY
2019
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ابو فاعور: هناك ما يشبه الاستباحة للصناعة اللبنانية واقترحت مجموعة اجراءات لحماية الصناعات اللبنانية من الاغراق
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعمه القطاعات الانتاجية في البلاد وفي مقدمها قطاع الصناعة، اضافة الى دعمه اعطاء الافضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات التي تجري في لبنان.
 
موقف الرئيس عون نقله وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي استقبله رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة، وبرنامج عمل وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة.
 
تصريح الوزير ابو فاعور
وبعد اللقاء، صرح الوزير ابو فاعور للصحافيين فقال:
"تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية، وكانت قضية الصناعة محور النقاش التي يجب ان تحظى بكل اهتمام من قبل كل المسؤولين في لبنان. وشرحت لفخامة الرئيس انه وفق الاحصاءات الموجودة لدى وزارة الصناعة في العام 2018، تم تصدير 2,3 مليار من الصادرات اللبنانية مقابل استيراد سلع بقيمة تتخطى الـ18 مليار، بما يعني من عجز كبير وغير مقبول في الميزان التجاري". 
 
 اضاف: "لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد متين اذا ما استمرت هذه الارقام على هذه الحالة، وتوصيفي الشخصي الذي قدمته لفخامة الرئيس ان هناك ما يشبه الاستباحة للصناعة اللبنانية وعدم اعطائها المكانة التي تستحق في جدول اعمال الدولة اللبنانية. وقد لمست من فخامة الرئيس كل تفهم وكل دعم للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها قطاع الصناعة". 
 
وتابع: "اقترحت على الرئيس عون مجموعة اجراءات يجب ان تتخذ منها حماية الصناعات اللبنانية او بعضها من الاغراق. وهناك الكثير من قضايا الاغراق التي تم نقاشها وقد ارسلنا كتبا فيها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. كما ناقشت مع فخامة الرئيس اقتراح اعطاء الافضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات العمومية التي تجري في لبنان اضافة الى اقتراحات اخرى بدأنا بارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وما استطيع تأكيده اني لمست من  فخامة الرئيس  كل دعم وتبنٍ لهذا الاتجاه".
 
النائب سليم خوري
واستقبل الرئيس عون النائب الدكتور سليم خوري وعرض معه الاوضاع في منطقتي جزين وشرق صيدا. اضافة الى مواضيع انمائية تهم المنطقتين.
النائب العام لابرشية بيروت للسريان الكاثوليك
 
وفي قصر بعبدا وفد بطريركية السريان الكاثوليك الانطاكية برئاسة المطران مار يوحنا جهاد  بطاح النائب العام لابرشية بيروت للسريان الكاثوليك، الذي وجه دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور القداس الاحتفالي الرسمي لمناسبة عيد مار افرام السرياني شفيع الكنيسة السريانية الكاثوليكية الذي سيترأسه البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان يوم السبت 9 آذار المقبل في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في المتحف.
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