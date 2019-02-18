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هذا ما ينتظرنا بين آخر شباط وأوائل آذار

18
FEBRUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المنخفض الإيسلاندي بدأ يعزّز قواه جنوب غرينلاند من الرياح القطبية الرّطبة وستنهار قيم ضغطه الى 955hpa ويبدأ بالانحراف بشكل تدريجي نحو الدول السكاندينافية ليستقر فوق موسكو في نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيستقطب العواصف الأطلسية والنزولات الباردة والقطبية حيث تتمدد خطوط ضغطه 980hpa، اي نحو تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط، وسوف يساهم المرتفع الآزوري الذي سيغطي وسط وغرب اوروبا بقيم مرتفعة تصل الى 1045hpa بتعزيز النقطتَين الأستراحيّتَين للضغط الإيسلاندي والضغط الإزوري، فالأول ستستقر نواته فوق شرق اوروبا لأسبوع وتغطي موسكو وتركيا وسوريا ولبنان والأردن، والثاني فوق غرب اوروبا التي ستشهد طقساً دافئاً قليل الأمطار، لذلك سوف تشقّ المنخفضات الأطلسية خطها نحو قيم الضغط الحوّي المنخفضة وذلك من لندن نحو شرق اوروبا فاليونان وشرق البحر المتوسط تترافق مع رياح باردة ورطوبة عالية مدعومة من ال JET STREAM، باختصار: الإيسلاندي بين اخر شباط واوائل آذار، امطار وثلوج غزيرة وارتفاع اضافي في المعدل السنوي للهطولات.
 
طقس يوم الثلاثاء غائم مع استمرار تدفّق الرياح الغربية الرطبة نحو جنوب شرق تركيا وقبرص، فتتشكّل سحب ممطرة تؤثر بين الحين والآخر على السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية بأمطار محلية وثلوج خفيفة متفرقة فوق 1500متر.
 
الحرارة على الساحل: 19/12
 
في البقاع: 12/3
 
الجبال 1200 متر: 9/2
 
الضغط الجوّي: 1020hpa
 
الرطوبة: 75%
 
الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.
 
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