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٨٤ عامًا.. إنسانيّة عظيمة

18
FEBRUARY
2019
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جومانا ناهض -
 
يأتي عيد فخامتكم هذا العام ليؤكّد لنا أنّ يوم عيدكم هو عيد الوطن لأنّ وجودكم وحده يضمن وجود الوطن.
 
يأتي عيدكم ليزيد البهجة في عيوننا والفخر في قلوبنا والإيمان في أحاسيسنا بأنّ الله أرسلكم على هذه الأرض وأطال بعمركم ليطول عمر لبنان.
فخامة الرّئيس ٨٤ عامًا قضيتم فيها جزءها الأوّل طفلًا يحبّ الوطن ويحلم بلعب دور مهمّ لإعلاء شأنه. ثمّ قضيتم جزءها الثّاني تعملون لأجل الوطن وتذودون عن حدوده وتقدّمون روحكم حتّى الدّماء حفاظًا عليه وطنًا حرًّا مستقلًّا لجميع أبنائه.
 
٨٤ فيه من المعاني الّتي تشبهكم الكثير. أربعة هي الحدود الأربعة للوطن الذّي تحضنونه بين يديكم. أربعة هي عناصر الحياة الأربعة والفصول الأربعة: أمطار الشّتاء الّتي تطهّر الفساد، وخريف الأزمات الّتي ستنتهي في عهدكم، وربيع الحياة الّتي نشعرها في أفكاركم ونشاطكم كنا وأنّكم شمس الصّيف الّتي تشرق على حياة أفضل وأمل لا غبار عليه. وكيف لا نعشق الأربعة في الثّمانين وهو رقم التّكامل ورمز للجنّة ونحن نحلم معكم بلبنان جنّة العالم.
والعقد الثّامن يحمل رمزًا يوازي الأربعة وهو البداية الجديدة وأنتم فخامة الرّئيس بداية لكلّ حلّ ورجاء نعيش، منذ ٣٠ عامًا، عليه.
 
٨٤ عامًا نعمة إلهيّة عسانا استحقّيناها وأشكّ فاعذرنا، نحن من حكمتكم وحنكتكم وتفانيكم ورؤياكم للسّنوات القادمة صغار وضعفاء.
ليمدّكم الله بعمر مديد فتبقون لنا أعمق فكرة للحياة الأفضل وسندًا ووطنًا لا نتمنّى بسوى العيش فيه.
 
٨٤ عامًا ولتزد...
 
                 
 
 
 
 
 
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