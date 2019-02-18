عناوين الصحف ليوم الاثنين 18 شباط 2019

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الأخبار

بلدية بيروت: دعوا السيّارات تأتي إليّ!

مغارة الاتصالات: صفقة مشبوهة ومخاوف من خرق أمني.. من يراقب «داتا» الخلوي؟

الحراك الشعبي مُستمر: يسقط حكم المصارف!

السعودية تعزّز «الحرب الناعمة» في العراق

البناء

الأسد: الحرب لم تنته... وأردوغان إخواني أجير صغير عند الأميركي

نصرالله لـ«إسرائيل»: ازددنا قوة... وللداخل: هذا ما عندنا فهاتوا ما عندكم

الحريري يُطلق اليوم سيدر والخميس للحكومة... وجبق يحيل مستشفى الفنار للنيابة العامة

الجمهورية

الحكومة محكومة بسماح 3 أشهر

إيران: غواصة بـ«صواريخ عابرة«

مؤتمر وارسو يكرس التوطين



اللواء

إستنفار وزاري لمواجهة التحدِّيات عشيَّة مجلس الوزراء

إتجاه لتكثيف الجلسات وفتح دورة إستثنائية.. والحريري إلى قمّة شرم الشيخ السبت

بن سلمان يدعم باكستان: إتفاقات بـ 20 مليار دولار

داعش يستشرس في «المربع الأخير» في سوريا

الديار

الرئيس الأسد : الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب

أردوغان «إخونجي» وأجير صغير عند «الأميركان»

كان يستجدي دائماً «الأميركان» لاحتلال مناطق في شمال سوريا

L'Orient-Le Jour

Congrès Kataëb : De très grosses tensions internes, mais un scrutin « calme et démocratique »

The Daily Star

Cabinet to start work on reform plans, postings