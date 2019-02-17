إصابة إمرأة بصدمة عصبية بسبب كلاب شاردة في مدينة صور

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور حسين معنى، ان سبعة كلاب شاردة هاجمت هذا المساء امرأة وعددا من الأولاد في حي الغدير في مدينة صور، لكن شباب الحي تدخلوا في الوقت المناسب، وتمكنوا من إبعاد الكلاب بصعوبة. ونجا الأولاد من أي إصابة، إلا أن الإمرأة أصيبت بصدمة عصبية ونقلها الصليب الأحمر اللبناني إلى المستشفى.

وفيما أعرب أهالي المنطقة عن مخاوفهم من ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة، خصوصا بعد تكاثر هجماتها في عدد من المناطق وتسببها بإصابات متعددة، أكد رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق أن هناك فريقا من عمال البلدية "يترصد الكلاب الشاردة من أجل القضاء عليها، وسلامة المواطنين لها الأولوية دائما".