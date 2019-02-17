مستشفى الفنار الى اغلاق بعد زيارة وزير الصحة والاهالي يتخوفون من تجار العقارات

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الى العلن خرجت الصور التي تظهر وضع مستشفى الفنار للامراض العقلية والعصبية، واللافت ان القييمين عليها والموظفيين لم يحرصوا على اخفاء جريمتهم حتى اثناء جولة وزير الصحة جميل جبق حيث كان المرضى النزلاء يقومون بتنظيف غرفهم.

الملف سيتحول الى القضاء والمرضى الى مستشفيات اخرى حتى تأهيل مستشفى الفنار وهذه المسألة توقف عندها ابناء الجنوب فليس خافياً عليهم سياسة التجارة العقارية التي تقضم العقارات تدريجياً بحسب قولهم ..

في قسم النساء يستقبل المرضى الطعام بشهية .. تلك الشهية كفيلة بنقل حرمانهم من ابسط حقوقهم..

الاكيد انه خلال يومين سيتم اقفال مستشفى الفنار الذي تم تأهيله سابقاً عبر هبة من الحكومة الايطالية بعد حرب تموز 2006 ، ليبقى المجهول بالنسبة لاهل الجنوب موعد اعادة افتتاحه مؤهلاً لاسيما أن العقار الذي يقع عليه المستشفى يتيمٌ بين العقارات التي تحوط به والمملوكة من جهات نافذة، بحسب ما يقوله الأهالي