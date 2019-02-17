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القيادة الكتائبية الجديدة

17
FEBRUARY
2019
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أعلن الامين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان نتائج انتخابات المكتب السياسي لافتا الى انها كانت تتغيّر كل لحظة نظرا للنسب المتقاربة بين المرشحين وهذا يدل على دينامية الحزب.
وقال:"ان العدد النهائي للناخبين كان 395 من اصلهم اقترع 386 بما يمثل 97% من الهيئة الناخبة وبالتالي من أصل 386 ناخب في الدورة الاولى كان على المرشح للمكتب السياسي ان يحصل على نصف عدد المقترعين زائدا واحد اي 194 وفاز بالتالي 16 مرشحا منذ الدورة الاولى هم: ايلي ماروني، بيار جلخ، جان زيلع، جورج جمهوري، جويل ابو عبود، روجيه ابي راشد، ريتا بولس، سمير خلف، سيرج ابو حلقة، سيرج داغر، شارل سابا، فادي الهبر، فادي عردو، لينا جلخ، مجيد العيلي وناجي صفير" مشيرا الى ان اعلى نتيجة كانت 302 صوتا واقلها 197.
واعلن ان النائب سامي الجميّل فاز برئاسة الحزب بالتزكية وجوزيف ابي خليل بمركز النائب الاول وسليم الصايغ بمركز النائب الثاني.
واشار نجاريان الى ان الطريق باتت شبه كاملة ويبقى 6 أعضاء من المكتب السياسي لتكتمل القيادة الحزبية الجديدة مؤكدا ان هناك صفحة جديدة في تاريخ الحزب مع الخط السياسي الذي وضعه الرئيس سامي الجميّل والخطة الادارية والتنظيمية .
وقال:"اننا مقبلون على ورشة كبيرة ونحن متأملون بتلك الورشة للانتقال بالحزب من موقع الى آخر".

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