إصابة جندي في بعلبك

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أصيب الجندي في الجيش اللبناني أ. ح. من عكار، مساء أمس السبت برصاصة طائشة في رقبته قرب مطعم السندباد في بعلبك ، ونقل إلى مستشفى الططري في المدينة، الذي أعلنت إدارته اليوم أنه تماثل للشفاء وهو بصحة جيدة ومستقرة.وعن تفاصيل الإصابة والعلاج، أشارت إدارة المستشفى، في بيان، إلى أن الجندي وصل وهو مصاب بنزيف دموي حاد في الرقبة، فأجريت له الإسعافات الأولية مع صور شعاعية أثبتت وجود الرصاصة قرب الشريان السباتي الأيسر، وخضع لعملية جراحية طارئة “وتم انتزاع الرصاصة بنجاح، وهو بصحة جيدة ومستقرة. وسيغادر المستشفى مساء اليوم”.