عزاء في الهرمل كاد يتحوّل الى كارثة... 25 جريحة بعد انهيار سقف خزان للمياه

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أصيب ٢٥ شخصا جميعهم من النساء جراء انهيار سقف بناء قديم أثناء مناسبة عزاء لسيدة من آل جعفر في وادي فيسان في الهرمل. وتمّ نقل الجرحى الذين اصيبوا بكسور ورضوض الى اقسام الطوارئ والعمليات الاستشفاء في مستشفيات المنطقة؛ وعرف من الجرحى "جمانة ناصر الدين، كاتيا جعفر، نظيرة ناصر الدين، خديجة ناصر الدين، اميرة عوض، دنيا ناصر الدين، خديجة جعفر، زهراء فهدة، زينب ناصر الدين، هناء ناصر الدين، زينب سعيد، سعاد ناصر الدين الرشعيني، زهراء مندو، فاتن ناصر الدين...". واصدر وزير الصحة الدكتو جميل جبق قراراً قضى بإدخال جميع الجرحى على نفقة الوزارة.

بدورهم جال نواب تكتل بعلبك الهرمل على المستشفيات لمعاينة الجرحى، وتحدث خلال الجولة النائب ايهاب حمادة معتبرا ان "المنطقة نجت من كارثة نتيجة انهيار سقف خزان لتجميع المياه كان فارغاً ويعود الى حوالي خمسين عام والأهالي تجمعوا على السقف اثناء مراسم الدفن ما ادى الى انهياره".

وطالب حمادة بزيادة سقف الاستشفاء لمستشفيات منطقة الهرمل وشكر وزير الصحة على مبادرته واهتمامه بصحة جرحى الحادث بشكل فوري.

vdlnews