living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عزاء في الهرمل كاد يتحوّل الى كارثة... 25 جريحة بعد انهيار سقف خزان للمياه

17
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصيب ٢٥ شخصا جميعهم من النساء جراء انهيار سقف بناء قديم أثناء مناسبة عزاء لسيدة من آل جعفر في وادي فيسان في الهرمل. وتمّ نقل الجرحى الذين اصيبوا بكسور ورضوض الى اقسام الطوارئ والعمليات الاستشفاء في مستشفيات المنطقة؛ وعرف من الجرحى "جمانة ناصر الدين، كاتيا جعفر، نظيرة ناصر الدين، خديجة ناصر الدين، اميرة عوض، دنيا ناصر الدين، خديجة جعفر، زهراء فهدة، زينب ناصر الدين، هناء ناصر الدين، زينب سعيد، سعاد ناصر الدين الرشعيني، زهراء مندو، فاتن ناصر الدين...". واصدر وزير الصحة الدكتو جميل جبق قراراً قضى بإدخال جميع الجرحى على نفقة الوزارة.

بدورهم جال نواب تكتل بعلبك الهرمل على المستشفيات لمعاينة الجرحى، وتحدث خلال الجولة النائب ايهاب حمادة معتبرا ان "المنطقة نجت من كارثة نتيجة انهيار سقف خزان لتجميع المياه كان فارغاً ويعود الى حوالي خمسين عام والأهالي تجمعوا على السقف اثناء مراسم الدفن ما ادى الى انهياره".

وطالب حمادة بزيادة سقف الاستشفاء لمستشفيات منطقة الهرمل وشكر وزير الصحة على مبادرته واهتمامه بصحة جرحى الحادث بشكل فوري.

vdlnews

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout