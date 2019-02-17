لبناني يتعمد تخسير نفسه تجنباً لمواجهة خصمه من الكيان الصهيوني

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كشف اللاعب اللبناني الاصل ناصيف الياس انه تعمد الخسارة في بطولة باريس الكبرى للجودو، وذلك لتجنب اللعب، بمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني بالدور التالي من البطولة العالمية، كونه بحال تأهل لملاقاة خصمه الاسرائيلي ورفض اللعب أمامه، كان سيتعرض لعقوبة ايقاف قاسية من الاتحاد الدولي، ففضل تفادي هذه الورطة



ووصل الياس الى الدور ربع النهائي من البطولة التي تعتبر واحدة من اكبر المسابقات العالمية باللعبة بعد فوزين متتاليين، لكنه اضطر لتخسير نفسه لتجنب مواجهة لاعب من اسرائيل.

وفي تصريح لـ lbc قال الياس: "أنا غاضب لأنه في هذه المنافسة كان لدي فرصة كبيرة لاحراز الميدالية الذهبية للبنان وتحقيق نقاط للألعاب الاولمبية، ولكنني أحترم التاريخ والموقف اللبناني، وأحب الشعب اللبناني."من جانبه كشف مدرب منتخب لبنان للجودو جونيور سعادة: "انه بعد تخطي اللاعب المونغولي، كان الياس سيواجه لاعباً من الكيان الصهيوني؟ فتحدثنا مع رئيس الاتحاد اللبناني، وقررنا بأن يخسر ناصيف نفسه لأنه في حال الانسحاب سيتم توقيفه من قبل الاتحاد الدولي".