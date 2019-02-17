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بو صعب من مؤتمر ميونيخ للامن دعا الى ايجاد حلول بدل التحدث عن المشاكل وتعزيز وحدة و سيادة الدولة السورية

17
FEBRUARY
2019
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شارك وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في اليوم الثاني لاعمال مؤتمر ميونيخ للامن في حلقة نقاش بعنوان الصراع السوري بين الاستراتيجية و المأساة الى جانب وزير الدفاع التركي السيد خلوصي اكار و امين عام جامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيظ و نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين و الممثل الخاص للولايات المتحدة الاميركية في سوريا جيمس جيفري و المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى سوريا غيرد بيدرسون.
وردا على سؤال حول رأيه حول وجود مناطق آمنة، شدد بو صعب على وحدة الاراضي السورية و على ضرورة ان يكون اي حل بموافقة الحكومة السورية وعلى ان تجد الجامعة العربية الحل المناسب، محذرا في هذا الاطار ، من ان اي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها.

كما دعا بو صعب الى ايجاد حلول بدل التحدث عن المشاكل وتعزيز وحدة و سيادة الدولة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة ،مشددا على وجوب الاستماع الى معاناة الشعب السوري وحقه بتقرير مصيره.
وتطرق بو صعب لقضية المطرانين المخطوفين وجدد في هذا السياق، مطالبة نظيره التركي خلال الحوار العلني بالمساعدة على الكشف عن مصيرهما.

ثم تحدث عن خطر عودة المقاتلين الاجانب الى بلادهم،معتبرا ان الحرب العسكرية ضد داعش انتهت و بدأت الحرب الامنية و تحدث عن تجربته في وزارة التربية في ادخال الاطفال السوريين الى المدارس بينما كانت داعش تبذل جهدا من اجل تجنيدهم للقتال في صفوفها.

من جهة اخرى، لفت موقف أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط الذي اكد على مضمون كلام بو صعب حيث ذكٌر بالبند الأساسي لميثاق جامعة الدول العربية والذي ينص على حماية سيادة و وحدة أية دولة عربية، كما كان متحفظا على الموقف التركي الساعي لأنشاء منطقة آمنة بإشراف القوات التركية.

ثم تحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيديرسون الذي اكد على دوره الذي ينطوي تحت قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي ينص على وحدة و سيادة الأراضي السورية ما اعتبر أيضا تأيدا لكلام بو صعب و أبو الغيط خلال جلسة النقاش.

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