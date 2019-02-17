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حسن محفوظ – رأي اليوم – مبارك عليك العيد يا عماد الجمهورية وسندها العنيد اربع وتمانون عاما من التضحية والشرف والوفاء والمقاومة من اجل لبنان بكل طوائفه ودائما همك بناء وطن قوي وسعيد ليعيش ابناؤه بعزة وكرامة. فأنت المقاوم الاول وصديق المستضعفين والمحرومين وطبقة الكادحين من كل المناطق والمذاهب وهم يرون فيك الاب المثالي الرشيد الذي حمى ظهر المقاومة وبندقيتها بموقف صلب كالحديد وهي التي بادلته الوفاء بالمثل فالجامع المشترك بينكما رفض الذل وحياة العبيد و قدمتما معا من اجل قيامة لبنان وتحريره من العدو الصهيوني الدماء والتضحيات ولكم في كل ربوع الوطن مناضل و شهيد حاربت بشرف وصالحت بكرامة ولم تضع يدك بيد الصهاينة رغم كل الظروف كما فعل الاخرون وحاربوا شركاء الوطن بالمذابح والتهديد ولم تستسلم ابدا لاغراء السلطة التي عرضت عليك ولم تتخلى عن مبادئك وثوابت قضيتك لذلك عشقك اللبنانيون واصبحت قائدهم ومثلهم الأعلى المتحالف مع اشرف الناس وسيدهم رغم ضغوطات الدول الكبرى والوعيد .كل عام وانتم بخير وشعبك المخلص يتمنى لفخامتكم الصحة والعمر المديد