تتبّعوه عبر كاميرات المراقبة... هذا ما حصل مع أحد المسافرين في مطار بيروت

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وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في المطار حلا ماضي أنه عند الساعة السابعة عشرة من تاريخ أمس 16/2/2019 تم العثور على مبلغ مالي كناية عن ألف ومئتي وخمسين يورو داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي، حيث ضبطت في قيود سجل المفقودات في فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي واجري تحقيق بالموضوع بمراجعة القضاء المختص.

بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة ومراجعة كاميرات المراقبة في المطار ومكاتب السفريات، تم تحديد هوية الشخص الذي فقد المبلغ المالي والذي يدعى ن. أ. لبناني الجنسية بعد أن تم تتبعه من خلال كاميرات المراقبة، وتم التواصل معه على رقم هاتفه للتثبت من الواقع فكانت النتيجة إيجابية.

سيتم تسليم المبلغ المالي إلى مالكه فور عودته إلى لبنان من دولة الإمارات بناء للاشارة القضاء المختص.