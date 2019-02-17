في الجنوب.. كمين محكم لقوى الأمن يسفر عن توقيف مطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"بتاريخ ١٣/٢ /٢٠١٩ توافرت معلومات لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي، عن وجود المطلوب: ح. ص. (مواليد عام 1979، لبناني) في محلة طريق عام العديسة – مركبا. وعلى الفور توجهت الدورية من المفرزة الى المحلة حيث نصبت له كميناً محكماً واستدرجته وتمكنت من توقيفه".

يُذكر أنّ هذا الشخص مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تجارة مخدرات، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات. وقد سُلم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.