الصحافة الإسرائيلية أشادت بتبوئها هذا المنصب كأول إمرأة عربية..فكيف ردّت الوزيرة ريّا الحسن!!

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رفضت الوزيرة ريا الحسن اشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوئها منصبها الجديد كأول امرأة لهذه الحقيبة في العالم العربي، وردت بأنها ترفض “كل ما يقوله او يقوم به الاسرائيليون على كل المستويات”. وشددت في حديث تلفزيوني، على “أهمية دور الاجهزة الامنية في تحصين الاستقرار الداخلي”، منوهة ب “العمليات الاستباقية التي تقوم بها في مكافحة الارهاب وكشف الشبكات الاجرامية في لبنان”. ونوهت بـ”دور شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي تعمل بتقنية عالية بالتنسيق الدائم مع الامن العام ومخابرات الجيش الذين يعملون جميعا بمناقبية متقدمة.

وحول خطتها لمعالجة مشكلة السير في لبنان، قالت: “ان قرارها بشأن ازالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبب زحمة سير سينسحب على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن زيادة عناصر السير بمؤازرة شرطة البلدية في كل منطقة تشهد ازدحاما في ساعات الذروة”.

ولم تشأ الحسن الخوض في تفاصيل مسألة تشريع الحشيشة، لكنها تماهت مع ما يردده المسؤولون حول قبولهم للفكرة لدواع طبية بحتة وضمن الضوابط القانونية، وشرحت “ان هذا الموضوع لا يتعلق بوزارة الداخلية الا من باب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء او المراجع المختصة”.

ووعدت المواطنين بـ”أنها ستكون الى جانبهم وتبذل كل ما في وسعها لتخفيف الاعباء عن حياتهم اليومية”، وقالت انها تتلقى اكثر من 300 رسالة نصية يوميا وتتولى شخصيا تحويل كل منها الى المسؤول المناسب للمتابعة، متمنية “ان تكون على قدر تطلعات الشعب والعائلة ورئيس الحكومة سعد الحريري”.