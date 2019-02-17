هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متقطعة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ال 1100 متر. تنحسر الامطار في الفترة ما بين ليل الاثنين/فجر الثلاثاء، ونحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: يخف تأثير المنخفض جوي الذي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تدريجا ابتداء من مساء هذا اليوم .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حيث تخف حدتها في الفترة المسائية كما تتساقط الثلوج اعتبارا من 900 متر. يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. الإثنين: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متقطعة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ال 1100 متر. تنحسر الامطار في الفترة ما بين ليل الاثنين/فجر الثلاثاء و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل بدرجات حرارة، كما يتشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 م خلال الليل وساعات الصباح الأولى. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات، في الارز من -4 الى 1 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 بالمئة.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 16.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,22 ساعة غروب الشمس:17,22 .