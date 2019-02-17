بالصور - لقاء مع هيئة التيار الوطني الحر في ساحل العاج لدراسة المواضيع التأسيسية والتنظيمية

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في اطار المشروع التنظيمي للإنتشار في التيار الوطني الحر كانت العاصمة العاجية ابيدجيان محطة لمنسق القارّة الأفريقية وليد الهيبة حيث تم اللقاء مع هيئة التيار الوطني الحر في ساحل العاج لدراسة المواضيع التأسيسية والتنظيمية وتوزيع وتحديد المسؤوليات .

وختم اللقاء بحفل عشاء في ال grand hôtel ساحل العاج نقل فيه منسق القارة تحيّة المنسق العام للإنتشار في التيار الوطني الحرّ الدكتور مارك زبال الى تيّار ابدجيان وشكر المنسّق الأستاذ سليم خوري ومساعد المنسّق السيد ابراهيم الحسيني وأمين السر السيد شكري غناطيوس والرفاق على استقبالهم وترحيبهم ليتابع جولته الى عواصم افريقية أخرى وصولاً وختاماً في العاصمة النيجيريّة لاغوس في شهر تشرين الأوّل تزامناً مع المؤتمر السنوي الثاني للتيار الوطني الحر في أفريقيا .