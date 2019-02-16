ادرعي رد على السيد نصرالله: لا تخطئ التقدير في الحديث الديمقراطي

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ردّ المتحدث الرسمي لجيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، في تغرّيدة عبر حسابه على موقع تويتر وقال: "نصرالله انت تعي تمامًا قدرات جيش الدفاع (التي مازلت تشعر ببصماتها منذ 2006) فمنذ ذلك الحين قمنا بالتدرب وتحسن وشراء والاستعداد أكثر من أي وقت مضى للحرب. أظهرنا لك جزءًا مما نعرفه بـ"أنفاقك السرية". يا نصرالله لا تخطئ التقدير في الحديث الديمقراطي في إسرائيل الذي يسمح لكل واحد ابداء رأيه عن جاهزية الجيش فَلَو كنت بالفعل خبيرًا في الشأن الاسرائيلي فتعلم انه في وقت الحرب ستواجه جيشًا قويًا ومنتصرًا لا يوجد أي شك حول جاهزيته".