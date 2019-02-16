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قصة صورة جميل السيّد مع الحريري... مَن هو الشخص الثالث؟

16
FEBRUARY
2019
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بقلم رئيس تحرير نشرة أخبار الـLBCI جان الفغالي:


نشر النائب اللواء جميل السيد صورة في تغريدة له على " تويتر"، تجمعه مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع شخص ثالث .

 

وفي مراجعة للصورة ولظروفها، يتبيّن انها في السعودية وتحديدًا في حفر الباطن، ومناسبتها زيارة الرئيس الياس الهراوي للمملكة، وكان الملك فهد في تلك المنطقة حيث كان يمارس هواية الصيد، وقد استقبله فيها، وجاءت الزيارة في إطار جولة الرئيس الهراوي على دول اللجنة الثلاثية العليا ، السعودية والمغرب والجزائر ، التي رعت مؤتمر الطائف وصولًا الى التوصل الى اتفاق الطائف .

 

زيارة المملكة تمت في الخامس من آذار 1990، ورافقه فيها رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص ، واللواء السيِّد، الذي كان برتبة مقدم آنذاك، وكان في عداد الوفد بصفته مسؤول أمن الرئيس، وفي الصورة ايضًا، إضافة الى الرئيس الحريري المقدّم نصوح مرعب، من عكار، وكان في مديرية المخابرات، (استقال لاحقًا ووُضع في التصرف) وكان ايضًا في عداد الوفد الأمني المرافق للرئيس الهراوي.

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