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أرسلان التقى وفوداً مناطقية وعرض أوضاع الطائفة مع وفد كبير من المشايخ: لا تغاضي عن حقوق الطائفة المهدورة بعد اليوم

16
FEBRUARY
2019
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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، في السراي الأرسلانية في الشويفات، شخصيات رسمية ووفوداً من عدد من المناطق، تقدمها حشد من رجال الدين وأمنيون ورؤساء مجالس بلدية ومخاتير، راجعته في قضايا إنمائية وإجتماعية مختلفة.

 

كذلك التقى أرسلان وفداً كبيراً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز ضمّ الشيخ الفاضل مروان فيّاض ورئيس مؤسسة المرحوم الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الشيخ حسّان حلاوي، الذي عرض معه أوضاع الطائفة وآخر التطورات الراهنة على صعيد الجبل ومناطقه، وشكره على مواقفه الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن ووحدة أهله وأبنائه على اختلاف انتماءاتهم.

 

بدوره رحّب أرسلان بالوفد، مشدداً على الكلمة التي أطلقها بالأمس خلال جلسة منح الثقة للحكومة، وعلى عدم السكوت بعد اليوم عن التراجع والإستهتار بحق الطائفة الدرزية، معتبراً أنّه لا يمكن التغاضي عن هذا التهميش والتآكل الحاصل لحقوقنا المهدورة في الدولة.

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