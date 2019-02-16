وفد من قطاع الشباب في التيار يلتقي الشيخ نعيم قاسم‎

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في اطار النشاطات المواكبة لذكرى توقيع ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله التقى وفد من قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ضم ممثلين عن مختلف الجامعات بنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على مدى اكثر من ساعتين شرح خلالها الشيخ قاسم الظروف التي واكبت توقيع الورقة مشددا على اهمية هذا التفاهم بين التيار والحزب الذي حمى لبنان وكان الركن الاساسي في انتصار الارادة اللبنانية على الصعد كافة.



ومن بعدها فتح باب طرح الاسئلة فدار نقاش بين المشاركين في اللقاء والشيخ قاسم الذي اجاب على كافة الأسئلة واوضح مواقف حزب الله من كافة المواضيع المطروحة.