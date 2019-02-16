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أمطار وثلوج هذا الـ Weekend..!

16
FEBRUARY
2019
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتبارا من 1000 متر وما دون في المناطق الداخلية والجنوبية، تخف حدة الأمطار ليلا.


نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد وممطر.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع تساقط حبات من البرد مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق وتلامس 900 متر ليلا في المناطق الداخلية والجنوبية.

 

يوم غد الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خصوصاً في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتبارا من 1000 متر وما دون في المناطق الداخلية والجنوبية، تخف حدة الأمطار ليلا.كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
يوم الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متقطعة خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع الـ 1100 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الأرز من -3 الى 4 درجات، في الداخل من 1 الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 20 و50 كلم/ساعة , وتشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/ساعة.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
- حال البحر: هائج حرارة سطح الماء:16°م.
- الضغط الجوي:1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:22:06 ساعة غروب الشمس: 22:17

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