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الصراف: التعاون الوثيق أساس النهوض

16
FEBRUARY
2019
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اعتبر الوزير السابق يعقوب الصراف خلال استقبالاته في دارته في كرم عصفور-عكار، ان "التعاون الوثيق والجدي بين الافرقاء السياسيين يجب أن يكون الاساس للنهوض في المرحلة المقبلة".

 

وقال: "بعد الثقة، يأتي تكثيف العمل فالتحديات أمام الحكومة صعبة وكثيرة، ويجب على الجميع ان يكونوا يدا واحدة من اجل تخطي الازمات ولا سيما الازمة الاقتصادية التي نعاني منها. نحن أمام فرصة لنعيد الى وطننا الازدهار الاجتماعي والاقتصادي بعدما اعدنا الاستقرار والامن، ونؤكد استمرار مسيرة مكافحة الفساد والمفسدين التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

 

وختم: "لا بد لعكار التي عانت من الحرمان طويلا أن تدخل أيضا في عصر من الإنماء وأن يتم تخصيصها بمشاريع لانعاشها وانتشال ابنائها من وضعهم ومساعدتهم عبر تأمين فرص عمل لهم في منطقتهم، وهذا سيكون من صلب اهتماماتي". وكان الصراف عزى الشيخ علي السحمراني بوالدته في منزل مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور أسعد السحمراني، وزار الكاتب بالعدل قاسم كاملة في منزله في حلبا.

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