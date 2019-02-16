هيئة الشؤون الجمركية في التيار تستنكر الحملات المغرضة من بعض المتضررين والمستفيدين من عمليات التهريب ضمن مرفأ طرابلس

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ان هيئة الشؤون الجمركية في التيار الوطني الحر تحيّي الجهود التي يبذلها مدير عام الجمارك الاستاذ بدري ضاهر لمكافحة التهريب و المحافظة على المال العام، وتستنكر اشد استنكار الحملات المغرضة من بعض المتضررين و المستفيدين من عمليات التهريب ضمن مرفأ طرابلس.

كما ان الهيئة تشد على أيدي الشرفاء من ابناء طرابلس و الشمال من مخلصي بضائع مرخصين بوقوفهم بوجه حملات التضليل الموجه.

ان الهيئة تتمنى على المدير العام للجمارك ان يكمل المسيرة التي بدأها منذ استلامه دفة الإدارة وتدعوه الى الوقوف حصناً منيعاً بوجه من تسول له نفسه التهرب من الرسوم عبر وسائل ملتوية.