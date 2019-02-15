إعلان هام من اللجنة المركزية لمنشآت التيار

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تعلن لجنة المنشآت في حزب التيار الوطني الحر عن رغبتها بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمؤسسات والمقاولين الأفراد وموردي البضائع والإستشاريين اللذين هم ملتزمين في الحزب في المناطق اللبنانية كافة بهدف الاستفادة من خبراتهم في المشاريع المنوي إنجازها.

لذا نود من الراغبين تعبئة النموذج المرفق وإرساله عبر البريد الإلكتروني: fpmsolidarity@gmail.com

أو تعبئته عبر هذا الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewCuBOsh_gPR1pEbaU94utn8WsIagylN98w7MwbbwZavzq1w/viewform?usp=sf_link

ملاحظة: الرجاء لمن قاموا بإرسال النماذج في السابق، التفضل بإعادة تعبئة هذا النموذج الجديد المرفق بغية تسهيل عملية ادخال المعلومات الواردة التي ترد من خلاله.