سجال حاد بين السيّد والحريري... "احترم حالك" متبادلة!

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حصل سجال حاد بين النائبين سامي فتفت وجميل السيد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري.

وقد بدأ السجال عندما رد النائب فتفت على كلام السيد اول من أمس، معتبرا أنه من المفترض الاعتذار من كل شاب اعتقل لاسباب سياسية منذ العام 1992 وحتى اليوم، ومنتقدا ما سماه تعرض النائب السيد الى الشهيد رفيق الحريري.

وقد رد النائب جميل السيد لافتا الى انه لم يتكلم بالسوء عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل عن المحكمة الخاصة بلبنان، واصفا فتفت بالـ"الصوص وابن مبارح".

كما دخل الرئيس سعد الحريري على خط السجال متوجها الى الرئيس بري بالقول " هيدا واحد ما بدو يحترم شهداء الناس" في اشارة الى النائب السيد.

من جهته طلب الرئيس بري شطب الكلام الذي قيل.