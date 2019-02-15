هشام حداد يرد على جسيكا عازار!

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ردّ مقدّم البرامج هشام حداد على تغريدة المذيعة جيسيكا عازار بعد اعتذار النائب محمد رعد عما ورد على لسان زميله في كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي قائلاً: "جيسيكا خسرت الانتخابات بضيعتا وعم تحكي باسم "كل لبناني من كل الطوائف"، العمى كيف لو ربحت؟ كانت طالبت بمقعد دائم بمجلس الأمن".



وكانت عازار توجّهت إلى رعد بالقول: "اعتذارك المقدر يا سعادة النائب لا يلغي حالة الاستقواء اللي عم تعيشوها واللي عم تأكد أنكم اصحاب ثقافة ما بتشبهنا ولا بتشبه البلد... وبكل صراحة في شعور عميق عند كل لبناني من كل الطوائف أنكم جسم غريب".