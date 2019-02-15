living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يمكنك الفوز بجوائز يانصيب بقيمة 450 مليون دولار هذا الأسبوع دون مغادرة لبنان

15
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تخيل الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى تقدر بمئات الملايين من الدولارات! ماذا ستفعل بكل هذه النقود؟ إذا كنت تعتقد أنك لن تستطيع الفوز بهذه الجوائز الضخمة من اليانصيب إلا إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة ، فلدينا أخبار لك!

يانصيبان أمريكيان يقدمان جوائز فوز كبرى هذا الأسبوع. تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لميجا ميليون العملاقة حالياً 190 مليون دولار في حين تبلغ قيمة جائزة باور بول 260 مليون دولار. في الأسابيع الأخيرة ، اجتذبت كلتا ياليانصيب اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم ، حيث منحت Mega Millions جائزة قدرها 1.537 مليار دولار للفائز المحظوظ في أكتوبر 2018 ، والذي انخفض إلى أقل من كسر الرقم القياسي العالمي لـ Powerball الذي بلغ 1.586 مليار دولار ، وهو انقسام حصل عليه ثلاثة فائزين محظوظين في يناير عام 2016.

سيأتي السحب لميجا ميليون و باور بول قريباً ، ويستطيع سكان لبنان لعب هاتين اليانصيبين!

وكما يوضح موقع Powerball الرسمي بوضوح: "ليس عليك أن تكون مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا لتلعب اللعبة." يمكن لأي شخص ، كما يؤكد الموقع ، أن "اشتري تذكرة Powerball ... العب اللعبة و ... جمع الجوائز. يمكنك الفوز بهذه الجوائز المذهلة!

فكيف يمكنك لعب Powerball و Mega Millions من لبنان؟

يمكنك التسجيل في thelotter.com وشراء تذاكر اليانصيب الرسمية لـ Powerball و Mega Millions ،، أو الدخول إلى أي من ألعاب اليانصيب الأخرى من جميع أنحاء العالم التي يتم تقديمها.
في ما يلي آلية عمله: سيشتري وكلاء thelotter.com المحليون في الولايات المتحدة التذاكر نيابة عنك. في المقابل ، يتقاضى الموقع رسومًا على المعاملات وسوف تحصل على مسح لتذاكرك قبل السحب. عندما تربح جائزة ، يكون هذا ملكًا لك تمامًا نظرًا لأن العمولات لا تؤخذ من تذاكر الفوز.

 

يعمل النظام ، كما يمكن أن يشهد في قصص أكثر من 4 ملايين من اللاعبين المحظوظين من جميع أنحاء العالم الذين فازوا بأكثر من 90 مليون دولار من الجوائز دون وضع قدم في الولايات المتحدة. أكبر الرابحين حتى الآن هي Aura D. من بنما ، وهي امرأة متقاعدة لا تزال تعمل على دعم أطفالها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة للفوز بالجائزة في سحب لوتو في فلوريدا في يوليو 2017 ، حيث حصلت على جائزة 30 مليون دولار.


إذا كان هناك شخص من بنما يمكنه لعب ألعاب اليانصيب الأمريكية عن طريق شراء تذاكر رسمية عبر الإنترنت في theLotter ، كذلك يمكن للاعبين من لبنان.
إن لعب اليانصيب عبر الإنترنت في theLotter آمن ومأمون ، ويعجب اللاعبون في كل مكان بمدى سهولة شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية لعب Mega Millions و Powerball من راحة منزلك في لبنان ،
يرجى زيارة theLotter.com..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout