يمكنك الفوز بجوائز يانصيب بقيمة 450 مليون دولار هذا الأسبوع دون مغادرة لبنان

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تخيل الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى تقدر بمئات الملايين من الدولارات! ماذا ستفعل بكل هذه النقود؟ إذا كنت تعتقد أنك لن تستطيع الفوز بهذه الجوائز الضخمة من اليانصيب إلا إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة ، فلدينا أخبار لك!

يانصيبان أمريكيان يقدمان جوائز فوز كبرى هذا الأسبوع. تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لميجا ميليون العملاقة حالياً 190 مليون دولار في حين تبلغ قيمة جائزة باور بول 260 مليون دولار. في الأسابيع الأخيرة ، اجتذبت كلتا ياليانصيب اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم ، حيث منحت Mega Millions جائزة قدرها 1.537 مليار دولار للفائز المحظوظ في أكتوبر 2018 ، والذي انخفض إلى أقل من كسر الرقم القياسي العالمي لـ Powerball الذي بلغ 1.586 مليار دولار ، وهو انقسام حصل عليه ثلاثة فائزين محظوظين في يناير عام 2016.

سيأتي السحب لميجا ميليون و باور بول قريباً ، ويستطيع سكان لبنان لعب هاتين اليانصيبين!

وكما يوضح موقع Powerball الرسمي بوضوح: "ليس عليك أن تكون مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا لتلعب اللعبة." يمكن لأي شخص ، كما يؤكد الموقع ، أن "اشتري تذكرة Powerball ... العب اللعبة و ... جمع الجوائز. يمكنك الفوز بهذه الجوائز المذهلة!

فكيف يمكنك لعب Powerball و Mega Millions من لبنان؟

يمكنك التسجيل في thelotter.com وشراء تذاكر اليانصيب الرسمية لـ Powerball و Mega Millions ،، أو الدخول إلى أي من ألعاب اليانصيب الأخرى من جميع أنحاء العالم التي يتم تقديمها.

في ما يلي آلية عمله: سيشتري وكلاء thelotter.com المحليون في الولايات المتحدة التذاكر نيابة عنك. في المقابل ، يتقاضى الموقع رسومًا على المعاملات وسوف تحصل على مسح لتذاكرك قبل السحب. عندما تربح جائزة ، يكون هذا ملكًا لك تمامًا نظرًا لأن العمولات لا تؤخذ من تذاكر الفوز.

يعمل النظام ، كما يمكن أن يشهد في قصص أكثر من 4 ملايين من اللاعبين المحظوظين من جميع أنحاء العالم الذين فازوا بأكثر من 90 مليون دولار من الجوائز دون وضع قدم في الولايات المتحدة. أكبر الرابحين حتى الآن هي Aura D. من بنما ، وهي امرأة متقاعدة لا تزال تعمل على دعم أطفالها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة للفوز بالجائزة في سحب لوتو في فلوريدا في يوليو 2017 ، حيث حصلت على جائزة 30 مليون دولار.



إذا كان هناك شخص من بنما يمكنه لعب ألعاب اليانصيب الأمريكية عن طريق شراء تذاكر رسمية عبر الإنترنت في theLotter ، كذلك يمكن للاعبين من لبنان.

إن لعب اليانصيب عبر الإنترنت في theLotter آمن ومأمون ، ويعجب اللاعبون في كل مكان بمدى سهولة شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية لعب Mega Millions و Powerball من راحة منزلك في لبنان ،

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