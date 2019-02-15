بعد انتشار فيديو على "فايسبوك" طعن أحد المواطنين بالسكاكين.. هذا ما حصل!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 13/2/2019 نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "FACEBOOK" مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين وقد تعرّض بتاريخ 9/2/2019 - على طريق زوطر - قعقعيّة الجسر - للطعن بالسكاكين في وجهه، من قِبل _ ع. ع. و _ م. ع. بسبب خلافات شخصية.



نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 14/2/2019 من توقيف أحد المشتبه بهما:

_ ع. ع. (مواليد عام 1993، لبناني)



وذلك بعد أن غادر مكان إقامته في حي السراي - النبطيّة، وتوارى عن الأنظار ليختبئ في بلدة شيحين.



سُلّم إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الثاني".