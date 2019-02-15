مخزومي التقى وزير النفط العراقي السابق: لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت وزير النفط العراقي السابق عبد الكريم المالكي. وعرض معه الأوضاع الإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، ثمن مخزومي العلاقات بين لبنان والعراق، لافتا "إلى أهمية السوق العراقية التي تعتبر أكبر سوق تجارية مع لبنان"، ومتمنيا أن تتعزز عملية التبادل التجاري على الحدود البرية بين لبنان وسوريا والعراق وسائر دول الخليج العربي، لا سيما أن العراق يعد شريكا أساسيا في الاستثمارات مع لبنان. كما أمل أن يكون هناك تعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز أيضا.