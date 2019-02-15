لقاء بين العلولا ورئيس «الاشتراكي»

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أنهى المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا زيارة قصيرة للبنان، اختتمها أمس بمشاركته في ذكرى اغتيال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.



وزار العلولا، يرافقه سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، والنائب مروان حمادة، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة. واستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة الغداء.



وبالمناسبة كتب جنبلاط في حسابه الخاص على موقع «تويتر» قائلا: «لقاء ودي وحميم مع المستشار في الديوان الملكي السيد نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان السيد وليد البخاري. تخلل هذا اللقاء ذكريات جميلة عن علاقة آل جنبلاط وآل سعود والمملكة العربية السعودية. كما استذكرنا علاقة الأمير شكيب أرسلان بالملك عبد العزيز آل سعود».