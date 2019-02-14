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كيدانيان: المبادرة الروسية والتناغم الداخلي معها سيساهمان في تخفيف عبء النزوح عن لبنان

14
FEBRUARY
2019
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رحب وزير السياحة أفيديس كيدانيان، في حديث ل"صوت الحرية"، ب"القرار السعودي الذي عبر عنه السفير وليد البخاري من السراي، والمتمثل برفع المملكة الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان"، معتبرا ان "هذا القرار من شأنه أن يعود بالفائدة على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد، لا سيما أن السائح الخليجي هو بمثابة العمود الفقري للسياحة في لبنان".

وفي ملف النازحين، اعتبر كيدانيان ان "المبادرة الروسية والتناغم الداخلي مع هذه المبادرة المتكاملة، سيساهمان في تخفيف عبء النزوح عن لبنان".

ورأى ان "الركود الاقتصادي في لبنان، يفرض على الجميع الالتزام بمقررات سيدر واستثماراته"، مضيفا "اننا نحتاج إلى هذه الديون الجديدة التي هي ميسرة ولفترات طويلة، فلبنان إذا نجح في التعامل مع مقررات سيدر بشكل صحيح وفي الوقت عينه نجح في الاستفادة من ثروته النفطية، فإن مشاكله الاقتصادية ستحل".

على صعيد آخر، شدد كيدانيان على "علاقة حزب الطاشناق الجيدة مع مختلف الأفرقاء"، مشيرا إلى ان زيارة السفارة السعودية في بيروت والمشاركة في عشاء فينيسيا أمس "يأتيان في سياق الرد الايجابي على الانفتاح السعودي علينا، لا سيما من السفير وليد البخاري".

وطنية
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